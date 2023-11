Tite defende invencibilidade em duelos contra o Fortaleza; veja retrospecto

Técnico comandará o Flamengo diante do Leão do Pici neste domingo, 5, pela Série A 2023. Ao todo, o gaúcho já encarou o time tricolor três vezes

Ex-técnico da seleção brasileira e atualmente no Flamengo, Tite vai enfrentar o Fortaleza, neste domingo, 5, quase 20 anos depois do último encontro entre ele e o Tricolor. Em toda a história, o comandante encarou o Leão do Pici em três oportunidades.

Depois, já no comando do Atlético-MG, voltou a vencer o Fortaleza por 4 a 1, em partida disputada no Castelão, pela Série A de 2005. Por último, à frente do Palmeiras, empatou sem gols no Brasileirão de 2006, novamente no Gigante da Boa Vista.

Fortaleza e Flamengo, atual time de Tite, medem forças neste domingo, 5, em duelo válido pela 32ª rodada da Série A. A partida terá início às 16 horas, na Arena Castelão.

Confira os duelos entre Tite e Fortaleza: