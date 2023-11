Tinga cita desatenção do Fortaleza em derrota e convoca torcida para duelo contra Flamengo

O lateral-direito e capitão Tinga, do Fortaleza, citou a desatenção do time cearense como um dos fatores principais para a derrota contra o Atlético-MG nesta quarta-feira, 1°, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Entramos um pouco desatento, tomamos um gol, depois conseguimos neutralizar o espaço do adversário, conseguimos roubar a bola na defesa deles e empatar. No segundo tempo, entramos morno e na desatenção, num lançamento nas costas, a gente não pode tomar esses gols bobos”, disse o camisa 2 do Leão do Pici.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na entrevista coletiva pós-jogo, Tinga ainda pediu o apoio da torcida para comparecer “em peso” ao Castelão no domingo, 5, contra o Flamengo. As vendas iniciam nesta quinta-feira, 2, com valores que vão de R$ 25 a R$ 300.