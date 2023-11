Três jogadores do Fortaleza aparecem na seleção da Copa Sul-Americana de 2023

Na manhã desta quarta-feira, 1º de novembro, dias após o encerramento da Copa Sul-Americana 2023, a Conmebol divulgou a seleção desta edição da competição. O Fortaleza, vice-campeão do torneio, foi representado por três jogadores: Tinga, Marinho e Zé Welison.

Além do trio do Leão do Pici, o América-MG também teve um representante: Gonzalo Mastriani, artilheiro da Sula com nove gols em 12 jogos. A equipe campeã, LDU-EQU, foi quem levou mais jogadores ao time do ano: seis. O Defensa y Justicia completou a equipe com um atleta.