Fortaleza na Copa Atlântico Sub-19: veja datas e horários dos jogos e onde assistir

Fabrício está entre os relacionados do Fortaleza para a disputa da Copa Atlântico Sub-19 2023 Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza desembarcou em Camaragibe (PE) nesta segunda-feira, 30, para disputar a Copa Atlântico Sub-19, que será realizada entre os dias 1° e 7 de novembro, no CT do Retrô. Participante do Grupo C, o Leão do Pici enfrentará Vasco-RJ, CRB-AL e Jacuipense-BA. Em 2022, na primeira edição da Copa Atlântico, o Tricolor ficou com o vice-campeonato, ao perder para o RB Bragantino. "Nossa principal motivação em participar da Copa Atlântico é a possibilidade de competir contra equipes de alto nível, isso tem uma grande importância no processo formativo dos atletas. No ano passado fizemos uma grande competição e chegamos a final. Nossa expectativa é que possamos fazer grandes jogos, com um nível competitivo alto, sempre buscando elevar o nível dos nossos atletas e do nosso jogo", disse Erisson Matias, gerente das categorias de base.