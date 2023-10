Torcedores do Fortaleza fazem festa no Uruguai no dia seguinte à final mesmo sem título

Torcedores do Fortaleza em bar de Punta del Este no dia seguinte à final da Sul-Americana Crédito: Lucas Mota

Nem o desfecho dramático e cruel da final da Sul-Americana para o Fortaleza desanimou os torcedores tricolores presentes em Maldonado, no Uruguai, local da decisão. Um dia após a partida, a maior parte da torcida seguiu viagem de volta para a capital cearense, mas quem permaneceu em terras uruguaias continuou fazendo festa. A rotina de tranquilidade de Maldonado, alterada pela chegada dos torcedores de Fortaleza e LDU, começou a retornar a normalidade no dia seguinte à final. Entretanto, quem caminhou pela região turística da cidade, em Punta del Este, não teve dificuldade para encontrar adeptos tricolores. Apesar da frustração pela perda do título, que ficou a um pênalti de ser concretizado, os torcedores se mostraram orgulhosos pela campanha feita pelo clube até a decisão em Maldonado. Os adeptos do Leão aproveitaram o clima ensolarado do domingo, 29, com temperaturas mais agradáveis em vez do forte frio do começo da semana, para continuar celebrando.

Para o advogado Pedro Caminha, a viagem até o Uruguai valeu a pena, ainda que a taça não tenha ficado com o Fortaleza. "Foi algo único. O time lutou muito, a festa que a torcida fez, a experiência que os torcedores estão tendo em Punta, uma cidade muito agradável, as pessoas são bem hospitaleiras. Não conseguimos o título, mas seguimos na luta", ponderou. A avalanche tricolor que passou pela pequena Maldonado também foi celebrada pelos comerciantes locais. O 51 Bar, estabelecimento localizado em frente ao estádio Domingo Burgueño, palco da final, registrou o dia mais lucrativo do ano no sábado, 28.