Torcida do Fortaleza lota aeroporto velho para receber time após vice na Sul-Americana

Apesar do vice-campeonato na Sul-Americana, após perder nos pênaltis para a LDU-EQU, a torcida do Fortaleza compareceu em bom número no aeroporto velho para recepcionar o time tricolor na noite deste domingo, 29.

Na oportunidade, os tricolores entoaram cânticos exaltando o clube do Pici, que ficou próximo de conquistar o primeiro título internacional da história do futebol nordestino. A delegação do Fortaleza pousará na Capital ainda nesta noite.

