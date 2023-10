Bar em Maldonado tem dia mais lucrativo do ano com final da Sul-Americana

Festa da torcida foi registrada por equipe do O POVO, que viu os apoiadores do Tricolor cantando músicas e celebrando o momento histórico da equipe

O título da Copa Sul-Americana de 2023 ficou no quase para o Fortaleza, mas mesmo com derrota nos pênaltis para a LDU, torcedores do Leão ainda fazem muita festa no Uruguai. Quase 24 horas após a final do torneio, realizada no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, apoiadores do tricolor que ainda não retornaram para o Brasil continuam aproveitando e celebrando o momento histórico do clube.

Em vídeo produzido pela equipe do O POVO em solo uruguaio, um grupo de torcedores aparece cantando músicas da equipe em um bar. A festa reuniu dezenas de apoiadores que não perderam a empolgação apesar do vice no torneio continental.

“Foi o dia mais movimentado do ano. A gente costuma ter visitas de Peñarol e Nacional, os dois grandes do Uruguai, mas (hoje) foram muito mais pessoas com muito mais alegria e vontade positiva. Deu vontade de conhecer o Ceará”, afirmou o garçom Daniel Viera.