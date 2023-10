CBF define datas de jogos adiados do Fortaleza no Brasileirão

Entidade definiu as datas dos duelos contra Botafogo e Cruzeiro, pela Série A. Após vice na Sula, clube volta a focar no torneio nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas dos confrontos do Fortaleza pela Série A que tinham sido adiados, contra Cruzeiro-MG e Botafogo-RJ. Após o vice-campeonato na Sul-Americana, o clube do Pici volta a focar totalmente na competição nacional.

>>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro jogo será contra o Cruzeiro, no dia 18 de novembro, sábado, às 18h30min, na Arena Castelão. No dia 23, quinta-feira, o Leão enfrentará o Botafogo, atual líder. O embate será a partir das 19 horas, também no Castelão.