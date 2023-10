Dudu e Calebe desfalcam Fortaleza contra LDU na final da Sul-Americana; veja escalação

O duelo será disputado no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU), às 17 horas (de Brasília)

O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o lateral-direito Dudu e o meia-atacante Calebe (transição física por edema na região posterior da coxa esquerda) à disposição para a final da Copa Sul-Americana 2023 neste sábado, 28, contra a LDU, do Equador. Os atletas saíram lesionados na derrota do Fortaleza para o Bahia pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo diante dos equatorianos, o treinador argentino manteve a escalação utilizada durante o mata-mata da Sul-Americana. Compõem o time titular: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Thiago Galhardo, que saiu chorando na última partida do Leão do Pici, está à disposição no banco de reserva.