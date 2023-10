Fortaleza x LDU ao vivo pela final da Sul-Americana 2023; siga transmissão

Fortaleza e LDU se enfrentam hoje, sábado, 28 de outubro (28/10), pela grande final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU), às 17 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Fortaleza x LDU ao vivo: ouça via Facebook

Como chegam Fortaleza e LDU

O duelo entre Fortaleza e LDU é inédito. O Leão, apesar disso, terá que quebrar um jejum nacional contra a Liga Deportiva Universitária, tendo em vista que os Merengues venceram todas as finais que disputaram contra times do Brasil. Neste retrospecto, o clube de Quito derrotou o Fluminense na Libertadores de 2008 e na Copa Sul-Americana de 2009, e o Internacional na Recopa de 2009.

Na campanha da Sula deste ano, a LDU foi responsável por eliminar o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. O Tricolor do Pici, por outro lado, também superou equipes tradicionais da América do Sul, como San Lorenzo-ARG, Libertad-PAR e Corinthians. No embate entre o clube cearense e o equatoriano, o Leão figura com o melhor ataque do torneio, com 27 gols marcados, enquanto os Merengues se destacam pela solidez defensiva, com somente sete tentos sofridos.