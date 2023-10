Vojvoda destaca desejo de evolução e humildade do Fortaleza na busca pelo título da Sula

Neste sábado, 28, o time cearense duela contra a LDU, do Equador, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU)

O técnico Juan Pablo Vojvoda, em entrevista coletiva pré-jogo, destacou as principais características do Fortaleza para conseguir chegar à final da Copa Sul-Americana e reforçou o desejo do clube, desde a primeira fase, de disputar o título da competição internacional. Neste sábado, 28, o time cearense duela contra a LDU, do Equador, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU).

“É um orgulho para todos nós estar nesta final. A mentalidade do clube de querer crescer continuamente, o espírito do grupo, é outra característica, e a humildade de todos para continuar com aprendizado. Essa competição tem muita importância a nível internacional por toda América do Sul. Estamos em um momento único do nosso clube e vamos fazer de tudo para conseguir o objetivo. Desde a primeira fase, essa era nossa missão, nossa vontade de querer continuar nessa competição, uma competição muito bonita para jogar e conseguimos jogar a partida final, que era o objetivo inicial”, disse.

Juan Pablo Vojvoda ainda comentou sobre o preparo da equipe tricolor para “momentos importantes”. Para o argentino, o grupo se fortaleceu com as conquistas e com as campanhas negativas, como, por exemplo, o quase rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022.