Tinga sonha com título da Sula pelo Fortaleza: "Esperamos dar essa alegria ao torcedor"

Em entrevista coletiva, o camisa 2 comentou sobre a importância do duelo continental contra a LDU, do Equador, e agradeceu aos torcedores leoninos pelo apoio

"A gente fica feliz pelo reconhecimento e carinho dos torcedores. Desde que a gente passou para a final, todos que me encontravam falavam disso. É o maior jogo da história do clube. Esperamos dar essa alegria ao torcedor", disse o jogador, na sala de imprensa do Estádio Domingu Burgueño, em Maldonado (URU).

Capitão e ídolo do Fortaleza, Tinga concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 27, véspera da final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o camisa 2 comentou sobre a importância do duelo continental contra a LDU, do Equador, e agradeceu aos torcedores leoninos pelo apoio.

Ao lado de Vojvoda, lateral afirmou que o time tricolor está desfrutando do momento histórico e que uma final já era pensada desde o início da competição. Em 12 jogos na Sula, o Leão venceu nove, empatou dois e perdeu apenas um.

"Estamos desfrutando ao máximo. Sabemos a responsabilidade de vestir a camisa do Fortaleza, ainda mais em uma competição internacional. Desde o começo do ano pregamos isso. Desde a fase de grupos queriamos ser líderes do grupo para ter as vantagens no mata-mata. Esperamos que amanhã seja um dia maravilhoso. Que todo mundo aproveite e desfrute", comentou.



Ainda durante a entrevista, Tinga relembrou os feitos da torcida para se fazer presente na grande decisão, no Uruguai. Segundo ele, o time colocará toda a vontade em campo para honrar os torcedores.

"O torcedor, que vem de ônibus, carro, avião, até de moto, está acreditando no momento do clube. Vamos colocar isso dentro de campo, toda a vontade é por esses torcedores e pelos que ficaram (em Fortaleza). Esperamos conseguir o título e levar para Fortaleza e para o Brasil."



História no clube

Identificado com o Leão e com mais de 300 jogos com a camisa leonina, ele também fez uma breve análise da sua história no Fortaleza, afirmando que a "caminhada é longe, mas é boa".

"É uma história muito bonita. Nem nos maiores sonhos imaginamos passar por esse momento, disputando um título internacional. A caminhada é longa, mas é boa. Quando retornei (2018), ninguém acreditava no meu potencial e fui passo a passo. Conseguimos o título da Série B, em 2019 conseguimos manter o time na Série A, em 2020 houve a pandemia, em 2021 vem o Vojvoda e muda o patamar do time. Uma palavra que define tudo é resiliência", relembrou Tinga.