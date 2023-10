Fortaleza realiza reconhecimento do gramado no estádio da final da Sul-Americana

O reconhecimento do gramado faz parte do protocolo pré-jogo da Conmebol para a final da Copa Sul-Americana. Visando a partida, a entidade realizou melhorias no local, focado em aperfeiçoar o estado da grama

O Fortaleza realizou nesta sexta-feira, 27, véspera da final da Copa Sul-Americana, o reconhecimento do gramado do Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU). Todos os atletas participaram da atividade que durou cerca de 15 minutos.

O reconhecimento do gramado faz parte do protocolo pré-jogo da Conmebol para a final da Copa Sul-Americana. Visando a partida, a entidade realizou melhorias no local, focado em aperfeiçoar o estado da grama.

Durante o momento, o técnico Juan Pablo Vojvoda e o ponta-direita Yago Pikachu foram festejados pelos torcedores leoninos que se fizeram presente do lado de fora do estádio. O treinador, por sua vez, foi próximo da torcida para cumprimentá-los e depois retornou ao centro do gramado para dar continuidade ao reconhecimento de campo.