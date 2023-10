Estátua do Padre Cícero é iluminada com as cores do Fortaleza na véspera da final da Sula

A homenagem ao momento histórico do time foi idealizada pela Embaixada Leões do Cariri em parceria com as secretarias de cultura e romaria do município

A Estátua de Padre Cícero, localizada na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, ganhou as cores do Fortaleza no fim da tarde desta sexta-feira, 27, véspera da final da Copa Sul-Americana.

A homenagem ao momento histórico do time foi idealizada pela Embaixada Leões do Cariri em parceria com as secretarias de cultura e romaria do município. O Leão do Pici disputa o título da competição da Conmebol neste sábado, 28, às 17 horas, contra a LDU, do Equador, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU).