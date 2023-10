Sarto anuncia transmissão da final da Sul-Americana no Parque Rachel de Queiroz

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou na última quinta-feira, 26, que a final da Copa Sul-Americana, entre Fortaleza e LDU-EQU, será transmitida em telões no Parque Rachel de Queiroz, localizado no bairro Presidente Kennedy. A decisão internacional ocorrerá no Uruguai neste sábado, 28, a partir das 17 horas.

“Vamos colocar telões de LED para proporcionar momentos de muita emoção e alegria para os torcedores, nessa partida histórica que acontecerá no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (Uruguai). Será uma bela festa para expressar toda a paixão pelo clube, que está fazendo uma belíssima campanha e merece conquistar o título!”, escreveu Sarto.

Transmissão no Parque do Cocó

Além da possibilidade de ver o jogo no Parque Rachel de Queiroz, a torcida do Fortaleza poderá acompanhar a decisão da Sula no anfiteatro do Parque do Cocó. A medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na última terça-feira, 24

Haverá um telão para acompanhar a partida de maneira gratuita. A decisão do gestor do Estado ocorreu após solicitação da Associação Bem Tricolor, que cuida da responsabilidade social do Fortaleza.