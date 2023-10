Fortaleza x LDU: veja programação de bares e restaurantes para transmissão do jogo

FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-09-2023: Torcedores do Fortaleza acompanhando o primeiro jogo da Semifinal da Copa Sul Americana em bar em Fortaleza. (Foto:Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

No próximo sábado, 28, Fortaleza e LDU-EQU se enfrentarão em Maldonado, no Uruguai, pela final da Copa Sul-Americana. O jogo, que acontecerá às 17 horas (de Brasília), deverá movimentar intensamente o setor gastronômico da Capital. Para atender à demanda dos torcedores tricolores, diversos bares e restaurantes preparam uma programação especial para a transmissão da partida. O Esportes POVO fez um levantamento de alguns locais que irão transmitir a final em Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por causa da movimentação atípica nos estabelecimentos, trechos de vias da cidade deverão ser interditadas. Ao ser contatada pelo Esportes O POVO, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que ainda não possui uma relação das vias que deverão ser fechadas.

Confira opções de bares e restaurantes: Boteco O badalado Boteco da Imprensa, localizado no Imprensa Food Square, transmitirá a partida em um painel de LED e nas demais TVs espalhadas pelo local. O espaço funcionará a partir das 14 horas e contará com rodas de samba antes do jogo e sorteio de brindes durante o intervalo. Após a grande decisão, os torcedores terão rodas de samba e pagode. A entrada custará R$ 15 e a reserva poderá ser feita pelas redes sociais do Boteco. A unidade da Maraponga, localizada no Maraponga Food Square, terá a mesma programação com os mesmos valores. Endereços:

(Unidade Aldeota) Avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota, Fortaleza

(Unidade Maraponga) Avenida Godofredo Maciel, 3081 - Maraponga, Fortaleza Boteco Stop Beer Com Happy Hour durante o jogo e pratos especiais aos fins de semana, o Stop Beer também é uma boa opção para os torcedores do Leão. O bar fará a transmissão do jogo nas TVs do estabelecimento. A programação musical de forró e sertanejo iniciará após a partida, o couvert artístico será R$ 9, 90. Além disso, o estabelecimento irá oferecer aos torcedores uma rodada de chopp grátis a cada gol do Fortaleza. A recepção dos clientes começará a partir das 11 horas. A entrada é gratuita e não será necessário fazer reservas. Endereço: Avenida Dr. Silas Munguba, 643 - Parangaba, Fortaleza Sr. Brauhaus O restaurante e cervejaria referência em culinária alemã também abrirá as portas para os torcedores do Leão do Pici. O espaço funcionará a partir das 11 horas, com programação musical iniciando às 15 horas. Durante o jogo, todas as bebidas estarão em promoção. Além disso, o torcedor que chegar com a camisa tricolor até 15 horas ganhará uma caneca de chopp por conta da casa. A entrada é gratuita e não é necessário fazer reserva.

Endereço: Rua José Vilar, 965 - Aldeota, Fortaleza Floresta Bar O Floresta Bar disponibilizará um telão de LED no espaço externo para atender os torcedores do Tricolor. Além do Happy Hour durante a partida, o restaurante fará promoção dos seus melhores pratos. A recepção começará a partir das 12 horas. O valor de entrada será R$ 15 e não é necessário fazer reservas. Endereço: Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota, Fortaleza

Complexo Mareiro O complexo gastronômico da Beira-Mar que reúne quatro restaurantes e comida para todos os gostos, contará com diversas TVs espalhadas pelo local para a transmissão do jogo. O estabelecimento terá ainda pagode ao vivo e promoções de diversas bebidas. O complexo receberá os torcedores a partir das 13 horas e não será necessário reserva. Endereço: Avenida Beira Mar, 2361 - Meireles, Fortaleza Bulls Beer House O bar conhecido pelos karaokês animados e pelas bandas de rock terá programação para receber os torcedores do Leão nas duas unidades. A recepção começará a partir das 15 horas e o jogo será transmitido nos telões de LED dos estabelecimentos. Após o jogo, a unidade da Aldeota terá música ao vivo com bandas de rock. A entrada é gratuita e não é necessária reserva.