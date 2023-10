Voo do Fortaleza ao Uruguai para final da Sula terá piloto torcedor do clube: "Feliz e emocionado"

Em conversa com o Esportes O POVO, Daniel Magalhães, apaixonado pelo Tricolor do Pici, relatou sua felicidade ao saber que seria um dos responsáveis por levar o time leonino rumo ao Uruguai

O voo do Fortaleza rumo ao Uruguai para a final da Copa Sul-Americana terá um torcedor tricolor no comando. Daniel Magalhães, piloto da GOL e primeiro oficial, estará ao lado de Fabio Uchoa, comandante, durante o trajeto até Punta del Este, no país vizinho.

Em conversa com o Esportes O POVO, o piloto, apaixonado pelo Tricolor do Pici, relatou sua felicidade ao saber que seria um dos responsáveis por conduzir o avião do Leão para a disputa o título continental, contra a LDU, do Equador, no próximo sábado, 28.

"Recebi a notícia que ia trabalhar neste voo na última sexta-feira. Estava em casa e me ligaram para saber se eu tinha interesse em conduzir esse voo junto com outros colegas. Fiquei feliz e emocionado. Sem dúvidas, é um dos voos mais importantes da minha carreira. Já tive o prazer de conduzir a seleção brasileira de Guarulhos para Buenos Aires e não senti uma emoção tão grande como vou sentir amanhã. O Fortaleza é o time que torço desde pequeno, traz lembranças das minhas idas com meu pai para o estádio", disse Magalhães.