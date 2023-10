Aniversário de casamento, 16 camisas na mala e empolgação: torcedores do Fortaleza embarcam rumo ao Uruguai

As movimentações dos torcedores do Fortaleza rumo ao Uruguai, palco da final da Copa Sul-Americana, já começaram. A equipe do Esportes O POVO encontrou seis tricolores no Aeroporto Pinto Martins nesta segunda-feira, 23, cada um com uma história particular relacionada à decisão: compra da passagem antes da classificação, comemoração de aniversário de casamento e 16 camisas do Leão na bagagem.

Eufóricos e parceiros inseparáveis em jogos do Fortaleza, Tito Neto e Paulo André resolveram chegar com antecedência no Uruguai para aproveitar o país antes da decisão contra a LDU-EQU. Tito, inclusive, montou sua bagagem somente com camisas do Leão - são 16 no total para 10 dias de viagem - e não se intimidou dentro do avião, onde cantarolou "é o laion, não tem jeito" por diversas vezes.