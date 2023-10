Jogo da LDU é interrompido no Equador e reinício está programado para esta segunda, 23

Oponente do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana no próximo dia 28, em Maldonado-URU, a LDU entrou em campo na noite deste domingo, 23, para encarar o Emelec pela 10ª rodada da segunda fase da Liga do Equador. Entretanto, o jogo foi interrompido devido às condições climáticas e será retomado na tarde desta segunda-feira, 23, às 14 horas (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz, em Quito.

“A partida entre LDU x Emelec, válida pela Data 10 - fase 2 da LigaPro Bet593 -, devido às fortes chuvas e tempestades que sofre a cidade de Quito, foi suspensa de acordo com o regulamento da competição da LigaPro. Consequentemente, o referido jogo foi remarcado para ser disputado às 12 horas (14 horas no Brasil) de amanhã, dia 23 de outubro de 2023, de acordo com o referido regulamento”, disse a competição em comunicado oficial.