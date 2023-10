Três jogadores do Fortaleza deixam jogo contra o Bahia com suspeita de lesão

O saldo para o Fortaleza na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado, 21, foi bastante negativo. Além da derrota por 2 a 0 sofrida contra o Bahia, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o time cearense ainda viu três atletas deixarem o gramado com suspeita de lesão.

O primeiro a sentir dores foi o meia Calebe, que há algumas semanas estava no departamento médico devido a um estiramento no ligamento do joelho. Desta vez, o atleta sentiu dores na coxa e foi substituído. Na sequência, exatamente pelo mesmo motivo, Dudu foi retirado da partida. Por fim, Thiago Galhardo sofreu uma torção no tornozelo após disputa com o adversário e não conseguiu retornar após atendimento.