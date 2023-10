Conmebol divulga escala de arbitragem para final da Copa Sul-Americana

Jesus Valenzuela, venezuelano que esteve na última Copa do Mundo, será o juiz. Decisão entre Fortaleza e LDU ocorrerá no próximo sábado, 28, às 17 horas

A Conmebol anunciou, na manhã desta segunda-feira, 23, a escala de arbitragem para a final da Copa Sul-Americana de 2023. O duelo entre Fortaleza e LDU-EQU será comandado por Jesus Valenzuela, venezuelano que marcou presença em dois jogos da Copa do Mundo do Catar. O VAR estará sob o comando do argentino Jorge Baliño.

Valenzuela apitou dois jogos do Fortaleza na fase preliminar da Copa Libertadores da América de 2023. O primeiro foi a vitória do Tricolor por 4 a 0 contra o Deportivo Maldonado-URU, na Arena Castelão. A segunda partida foi a derrota do Leão por 2 a 1 para o Cerro Porteño-PAR, fora de casa.