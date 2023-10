Ceará fará jogo beneficente em homenagem aos ídolos do clube, anuncia presidente

A iniciativa partiu da diretoria alvinegra, que deseja reconhecer personagens marcantes da história do Vovô. O confronto, no entanto, ainda não tem data definida para acontecer.

Planejamento para 2024

Ainda durante a coletiva, João Paulo reforçou a necessidade de uma reformulação completa no clube, incluindo no grupo de jogadores, mas reforçou que este planejamento passa, também, pelo técnico Vagner Mancini, que será mantido como treinador da equipe em 2024.

“Quando nós o contratamos, eu acertei com ele um contrato até 31 de dezembro de 2024. Estou muito alinhado com o Mancini, ele continua no clube, será nosso treinador para a temporada 2024. Ele trabalha muito bem e acredita muito no projeto […] Não conversei com nenhum atleta, nem com agente, sobre uma possível renovação. A nossa ideia é de mudança, é reformular o elenco. Se estou querendo mudança, tenho que mudar de forma geral. Estou muito alinhado com o Mancini, tenho conversado diariamente sobre isso, mas vamos esperar o campeonato acabar. Tenho que respeitar os contratos. No momento certo, vamos conversar com todos”, explicou.