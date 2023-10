Torcida do Fortaleza já adquiriu mais de 5 mil ingressos para a final da Sul-Americana

A torcida do Fortaleza já adquiriu mais de 5 mil ingressos para a final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, do Equador, marcado para o dia 28 de outubro (sábado), às 17 horas (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU).

Até esta quinta-feira, 19, a Conmebol comercializou 5.650 bilhetes para torcedores do Leão do Pici. Destes ingressos, 1.300 correspondem a categoria 1 (US$ 70 — cerca de R$ 350), 850 a categoria 2 (US$ 40 — cerca de R$ 200) e 3.500 (US$ 30 — cerca de R$ 150) a categoria 3.

Para a final da Copa Sul-Americana, o Estádio Domingo Burgueño deverá receber 20 mil pessoas. Até o momento, a torcida do Fortaleza corresponde a 28% da capacidade máxima liberada para a decisão.