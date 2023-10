Paz encontra Riquelme, ídolo do Boca Juniors, após reunião na Conmebol: "Lenda do futebol"

O encontro entre o presidente do Fortaleza e o ídolo do clube argentino aconteceu após a Conmebol convidar os clubes finalistas da Libertadores e da Copa Sul-Americana

Presidente do Fortaleza , Marcelo Paz encontrou Juan Román Riquelme, ex-jogador e atual vice-presidente do Boca Juniors, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque (PAR). Em post nas redes sociais, o dirigente tricolor exaltou o argentino relembrando a carreira do ídolo xeneize.

O Boca Juniors de Riquelme disputará a final da Libertadores, enquanto o Fortaleza de Marcelo Paz duelará pelo título da Sul-Americana. Os argentinos enfrentarão o Fluminense, no Maracanã, enquanto o Leão medirá forças com a LDU, do Equador, no próximo dia 28.