João Ricardo lamenta derrota para o Vasco: "Não é o resultado que a gente queria"

Goleiro João Ricardo em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A maratona de jogos do Leão segue a todo vapor. Após encarar o Vasco, o time de Vojvoda segue para Salvador, onde enfrentará o Bahia no próximo sábado, 21, às 18h30min, também pela Série A. Antes de entrar em campo pela final da Copa Sul-Americana no dia 28, o clube do Pici terá mais um compromisso: na terça-feira, 24, recebe o líder Botafogo no Castelão. Veja os melhores momentos de Vasco 1x0 Fortaleza