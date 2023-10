Derrota para o Vasco encerra sequência de invencibilidade do Fortaleza na Série A

O Tricolor do Pici acumulava quatro jogos consecutivos sem revés no Brasileirão antes de encrara o Cruz-Maltino

Com o resultado negativo diante do Vasco em São Januário, o Fortaleza teve a sequência de quatro jogos consecutivos de invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro encerrada. O revés manteve o Leão com 42 pontos na tabela, pelo qual passa a ocupar a sétima posição do certame.

Antes de enfrentar o Cruz-Maltino, o Tricolor do Pici acumulou três vitórias, contra Corinthians, São Paulo e América-MG, e um empate, diante do Grêmio. Considerando também os duelos que fez pela Sul-Americana neste período, o Leão totalizava seis jogos seguidos sem derrotas.