Torcida do Fortaleza faz queima de fogos no Pici para celebrar aniversário de 105 anos do clube

A torcida do Fortaleza se reuniu em peso em frente a fachada do Centro de Excelência Alcides Santos para celebrar o aniversário de 105 anos do clube. Às 19h18 minutos, em alusão ao ano de fundação do Leão (1918), os tricolores presentes fizeram uma grande queima de fogos no local.

Uma composição de instrumentos também se fez presente para conduzir cânticos exaltando o Fortaleza. Em meio ao foguetório, os torcedores acenderam sinalizadores na cor vermelha, criando uma atmosfera semelhante a de arquibancada em dia de jogo.