Fortaleza perdeu todos jogos que disputou no Rio de Janeiro pela Série A em 2023

Em compensação, atuando na capital cearense, o Leão venceu os dois jogos que fez até então contra times cariocas no Brasileirão 2023

O Fortaleza não teve vida fácil na atual edição da Série A atuando contra rivais cariocas fora de casa. Jogando no Rio de Janeiro, o Tricolor do Pici foi derrotado por todos os adversários que enfrentou no Brasileirão: Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

O primeiro revés aconteceu para o líder Botafogo, no estádio Nilton Santos, quando o Leão acabou sendo superado por 2 a 0. Na sequência, duas rodadas depois, o Fortaleza voltou ao Rio, desta vez para encarar o Flamengo, pelo qual também foi superado por 2 a 0. Ambos jogos aconteceram no primeiro turno.