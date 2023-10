Conmebol libera quarta carga de ingressos para final da Copa Sul-Americana

As entradas são destinadas a Categoria 1, que custa 70 doláres (em torno de 350 reais na cotação atual). O setor em questão corresponde a área mista do Estádio Domingo Burgueño

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) liberou a quarta carga de ingressos para a final da Copa Sul-Americana, que será disputada por Fortaleza e LDU no próximo dia 28. Nesta nova remessa, mil bilhetes serão comercializados.

As entradas são destinadas a Categoria 1, que custa 70 doláres (em torno de 350 reais na cotação atual). O setor em questão corresponde a área mista do Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU), que contará com torcedores de ambos os times.