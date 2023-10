Torcida do Fortaleza esgota carga de 500 ingressos e Conmebol libera mais 150 nesta quarta

As vendas estão sendo realizadas no site oficial da Conmebol. Os ingressos para a decisão são nominais e intransferíveis

A torcida do Fortaleza esgotou a carga de 500 ingressos disponibilizados pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) no final da manhã desta quarta-feira, 18, para o duelo contra a LDU, do Equador. Com o esgotamento em minutos, a entidade disponibilizou mais 150 bilhetes para a categoria 1, custando US$ 70, com vendas iniciadas a partir de 15 horas (de Brasília).

O setor corresponde a área mista do Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU), que contará com torcedores do Fortaleza e da LDU. A partida está marcada para o dia 28 de outubro, às 17 horas (de Brasília).



As vendas estão sendo realizadas no site oficial da Conmebol. Os ingressos para a decisão são nominais e intransferíveis. A compra máxima por usuário é de 5 ingressos (o usuário + 4 pessoas), por se tratarem de ingressos nominativos, cada usuário também deverá cadastrar seus convidados, informou a entidade.