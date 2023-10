Diretor do Fortaleza revela conversas adiantadas com Conmebol para transmitir final no Castelão

Time tricolor trabalha para realizar a transmissão do confronto no Gigante da Boa Vista. Leão encara a LDU, do Equador, no próximo dia 28

A informação inicial foi dita pelo presidente do Leão, Marcelo Paz, logo após o sorteio que definiu os grupos do Campeonato Cearense de 2024, na última semana. Em sua fala, Paz enfatizou que a ideia é colocar telões no gramado do Castelão e abrir o setor inferior da arquibancada para os torcedores.

Na noite do dia 28, no estacionamento do Castelão, será realizada a festa Aviões Fantasy. A realização do evento na mesma data e no mesmo local já está prevista no planejamento do Tricolor. Caso o projeto torne-se realidade, Paz explicou que será cobrado ingresso, mas com valores acessíveis para atender uma grande massa de torcedores do Tricolor do Pici.