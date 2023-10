Titi se torna o sexto jogador com mais partidas pelo Fortaleza na Série A

Zagueiro atingiu o feito no último jogo do time pela Série A, no dia 8 deste mês, diante do América-MG. Ao entrar em campo, ele ultrapassou o goleiro Felipe Alves e o atacante Wellington Paulista

Um dos grandes líderes do elenco do Fortaleza desde 2021, o zagueiro Titi atingiu um feito relevante no último jogo do time tricolor pelo Campeonato Brasileiro Série A, no dia 8 deste mês, diante do América-MG.

Ao entrar em campo, o camisa 4 ultrapassou o goleiro Felipe Alves e o atacante Wellington Paulista no ranking de atletas com mais duelos na Série A pelo Leão do Pici. Agora, o defensor ocupa a sexta posição na listagem com 90 aparições - sendo 88 como titular.