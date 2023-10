Maldonado e Punta Del Este: saiba os principais pontos turísticos da região que receberá a final da Sula

Os torcedores do Fortaleza terão a oportunidade de prestigiar o jogo mais histórico da história do clube no próximo dia 28, em Maldonado, no Uruguai. Diante da LDU, o time tricolor disputará a final da Copa Sul-Americana 2022, que deve atrair centenas de leoninos.

Apesar do duelo ser a principal atração para aqueles que vão ao país vizinho, alguns torcedores também vão aproveitar a ocasião para turistar na região que receberá a partida. Com isso, o Esportes O POVO listou alguns dos pontos turísticos presentes no departamento de Maldonado e na praia de Punta Del Este.