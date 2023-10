Tinga se aproxima dos 300 jogos oficiais com a camisa do Fortaleza

Feito pode ser atingido já no próximo compromisso do time tricolor, na quarta-feira, 18, diante do Vasco, pela 27ª rodada da Série A. Camisa 2 é um dos maiores ídolos da história do clube

Com isso, o feito pode ser atingido já no próximo compromisso do time tricolor, na quarta-feira, 18, diante do Vasco, pela 27ª rodada da Série A. Com 299 partidas, o lateral é peça crucial na equipe leonina - que vive seu melhor momento em quase 105 anos de existência -, e já marcou 22 gols pela equipe, além de 25 assistências.

Um dos maiores ídolos da história do Fortaleza , Tinga está próximo de atingir mais uma marca importante com a camisa tricolor. Isso porque falta apenas uma partida para o camisa 2 chegar ao jogo de número 300 pelo Leão do Pici.

Identificado com a torcida, Tinga coleciona títulos marcantes com a camisa do Tricolor do Pici. Até o momento, ele conquistou o Campeonato Cearense em seis oportunidades: 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Além disso, se sagrou bicampeão da Copa do Nordeste (2019 e 2022) e campeão da Série B (2018).

Além dos troféus, o lateral se destaca por seu poder de decisão em jogos importantes do Fortaleza. Foi ele que contribuiu com a assistência para o gol histórico de Cassiano na final do Campeonato Cearense de 2015, nos últimos instantes da partida, decretando o 2 a 2 no placar. O título impediu o que seria o pentacampeonato estadual do Ceará.



Em 2023, novamente na decisão do Estadual, Tinga deu o passe para o gol de Calebe, contra o rival alvinegro, selando outro 2 a 2. O resultado decretou o penta do próprio Fortaleza.



Ainda neste ano, Tinga voltou a ser decisivo ao fazer o gol que classificou o Leão do Pici para a inédita final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, ele balançou as redes contra o Corinthians, na semifinal do torneio continental. Após o duelo, ele enfatizou o momento do clube.

“Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava chegar em um momento desses, tão grande e tão maravilhoso, para o Fortaleza e para mim. Mas a gente quer mais, com muita humildade e pé no chão. Temos que trabalhar forte para as coisas acontecerem lá em Maldonado."



Confira os números de Tinga pelo Fortaleza: