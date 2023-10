"Esperamos todos aqui", diz diretor de turismo de Maldonado, palco da final da Sula

Fortaleza e LDU decidirão, no próximo dia 28, quem será o campeão da Copa Sul-Americana 2023. Diante de um duelo tão relevante , as torcidas de ambos os times já se movimentam para prestigiar esse momento histórico.

Ainda durante a conversa, ele também citou a vocação da cidade para receber eventos de grande porte e revelou que sua diretoria ainda não estipulou o impacto da final na economia local, mas crê em um bom retorno.

"Maldonado tem vocação para receber eventos dessa característica. É uma grande satisfação que a Conmebol tenha confiado em nós para esse grande evento. É difícil calcular a priori (o impacto na economia). Temos que ver quantos dias as torcidas vão ficar por aqui."

Laventure também aproveitou para convocar a torcida do Leão do Pici a se fazer presente no Estádio Domingo Burgueño no dia 28 deste mês: "O melhor lugar para a próxima festa é Punta Del Este. Esperamos todos aqui."

Fortaleza busca quebra de tabu

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá mais um grande tabu para quebrar com a camisa do Fortaleza, desta vez em uma final internacional. Para sagrar-se campeão da Copa Sul-Americana de 2023, o Leão precisará se tornar o primeiro time brasileiro a superar a LDU, do Equador, em uma decisão.

Até o momento, o time equatoriano já teve três finais contra equipes do Brasil, por diferentes competições, e em todas saiu de campo com a taça de campeão. Os Azucenas venceram o Fluminense duas vezes, sendo elas na Libertadores de 2008 e na Copa Sul-Americana de 2009. A outra vítima do time de Quito foi o Internacional, na Recopa, também em 2009.