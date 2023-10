Fortaleza deve ter cerca de 5,5 mil ingressos exclusivos para final da Sula; vendas começam em breve

Cenário provável é que a Conmebol disponibilize 21.000 ingressos ao todo, com 5.500 exclusivos de cada equipe. Decisão será no dia 28 de outubro, em Maldonado

O duelo será no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado-URU, no dia 28 de outubro. A capacidade total do local é de 25.000 pessoas, mas alguns lugares não estarão disponíveis por questão de segurança. As informações são do jornalista Marcel Rizzo, da Itatiaia.

Segundo o site da Conmebol, as vendas terão início “em breve”. Conforme Rizzo, os valores estão sendo discutidos e tendem a ficar abaixo do que está sendo cobrado para a final da Copa Libertadores da América.

A diretoria do Fortaleza estima que quatro a cinco mil torcedores do time viajarão para o duelo internacional. O Leão está avaliando a melhor maneira de comercializar as entradas.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ressaltou em vídeo nas redes sociais que o clube está esperando por uma definição da Conmebol para decidir. Na publicação, Paz frisou que o clube estuda, junto com patrocinadores, a possibilidade de financiar ônibus para torcedores que não conseguirem ir à final de avião, por conta do preço.