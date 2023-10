Fortaleza tem 12 jogadores com contrato até o final de 2023; veja lista

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda está finalizando mais uma temporada histórica. Com possibilidade de título na Copa Sul-Americana e brigando por vaga na Libertadores pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici pode ter a saída de até 12 atletas em 2023. A maioria não deve permanecer, como o goleiro Felipe Alves, os meio-campistas Matheus Vargas e Luiz Henrique, que estão cedidos por empréstimos a outros clubes.

O volante Caio Alexandre e o ala-direito Yago Pikachu tem vínculo de empréstimo finalizando com o Leão do Pici nesta temporada, mas devem permanecer no clube. Em entrevista recente ao Esportes O POVO, Marcelo Paz deixou claro o interesse da diretoria na aquisição dos atletas. O goleiro Fernando Miguel e o meio-campista Lucas Crispim, por sua vez, tem possibilidade de extensão contratual, enquanto Pedro Rocha deve ter contrato renovado após a recuperação da lesão do LCA do joelho.

Dos titulares da equipe de Juan Pablo Vojvoda, apenas o atacante Guilherme tem situação indefinida. Cedido por empréstimo pelo Grêmio, o atleta, de 28 anos, disputou 41 partidas, com sete gols marcados, sendo protagonista do Fortaleza na Copa Sul-Americana.