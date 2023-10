Jogadores do Fortaleza entram em campo com cachorros em ação para incentivar adoção

Atletas do Leão entraram em campo, contra o América-MG, acompanhados por cachorros. Ação do clube mira incentivar adoção animal

Os jogadores do Fortaleza entraram em campo acompanhados por cachorros na noite deste domingo, 8, em duelo contra o América-MG, pela 26ª rodada do Brasileirão. A ação tem como objetivo incentivar ao processo de adoção. Os animais foram ao gramado ao lado dos atletas durante o protocolo inicial da partida, substituindo as tradicionais crianças como “mascotes”.

Os cães são do Abrigo São Lázaro, instituição que trata da adoção de animais na cidade de Fortaleza. A campanha está sendo realizada na semana do Dia Mundial dos Animais, que ocorreu na última quarta-feira, 4. A Novibet, patrocinadora master do Fortaleza, promoveu a ação.