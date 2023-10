CBF altera horários de dois jogos do Fortaleza no Brasileirão devido à final da Sula

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou alterações nos horários de duas partidas do Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro. Devido à classificação do Tricolor para a final da Copa Sul-Americana, a entidade precisou fazer modificações nos duelos diante do Vasco da Gama e do Botafogo.

Antes marcado para acontecer às 19 horas de 18 de outubro, o compromisso diante do Vasco foi transferido para às 21h30min. O duelo acontece no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Já o embate diante do hoje líder Botafogo teve uma alteração inversa: anteriormente marcada para às 21h30min, a partida foi antecipada para às 19 horas de 24 de outubro. O local da partida será a Arena Castelão, na capital cearense.