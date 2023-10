Fortaleza tem 100% de aproveitamento como mandante contra América-MG

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 8, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), contra o América-MG, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, defendendo um tabu histórico: nunca perdeu para o Coelho atuando como mandante.

Na história do confronto, Fortaleza e América-MG se enfrentaram nove vezes em solo cearense, com o Leão do Pici registrando 100% de aproveitamento, com nove vitórias. Foram quatro triunfos pela Série A, três pela Série B, um pela Copa do Brasil e um pela Copa Sul-Americana — confronto mais recente entre as equipes, com vitória tricolor por 2 a 1.

Contra o América-MG na capital cearense, a equipe tricolor marcou 22 gols e sofreu apenas dois. A média é de quase três gols por partida.