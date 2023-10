América-MG tem um desfalque e retorno de três jogadores para enfrentar Fortaleza

O América-MG visita o Fortaleza neste domingo, 8, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E diante do Leão do Pici, o técnico Fabian Bustos não terá o volante Alê à disposição. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e cumpre suspensão automática no duelo contra os cearenses.

O treinador argentino, porém, terá o retorno do zagueiro Iago Maidana, do meio-campista Emmanuel Martínez e do atacante Felipe Azevedo. Os atletas retornam após cumprirem suspensão no empate do América-MG contra o Cruzeiro. Ainda existe a possibilidade de Bustos relacionar Aloísio “Boi Bandido” após se recuperar de lesão muscular. O jogador voltou a treinar com o elenco nesta semana, estando à disposição da comissão técnica.

Para a partida contra o Fortaleza, o América-MG deve ser escalado com: Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Iago Maidana e Esteban Burgos; Juninho, Breno Cascardo, Emmanuel Martínez e Nicolas; Rodrigo Varanda, Felipe Azevedo e Gonzalo Mastriani.