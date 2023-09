Fernando Miguel garante que Fortaleza não baixará rendimento diante do Grêmio em meio à Sula

“Nosso nível de cobrança é entregar o melhor em todas as partidas e campeonatos. Nós não baixamos o rendimento contra qualquer adversário, seja na Sul-Americana ou no Campeonato Brasileiro. É assim que a gente vai para o jogo contra o Grêmio”, disse o arqueiro.

O goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 28. Na oportunidade, o camisa 16 comentou sobre o próximo compromisso da equipe, diante do Grêmio, no sábado, 30, e afirmou que o Leão "não baixará rendimento" contra os gaúchos, apesar das semifinais da Sul-Americana.

Em outro momento, ele ainda ressaltou que o elenco entende a cobrança existente em relação aos resultados tanto na Sula quanto na Série A, e, por isso, todos os jogadores se sentem preparados para esse momento.

“A cobrança era muito grande para que tivéssemos uma boa performance contra o Corinthians na Sul-Americana, agora também é muito alta para que tenhamos uma boa performance diante do Grêmio. Todo o grupo tem se preparado para isso.”

Fernando Miguel de volta

A partida, inclusive, marcará o retorno do goleiro à meta tricolor. Sem jogar desde o dia 8 de maio, ele será o escolhido para substituir João Ricardo, que cumprirá suspensão automática após receber terceiro cartão amarelo diante do São Paulo.

“Estou muito feliz de poder voltar a campo, é onde todo atleta se realiza. Tem bastante tempo que não entro em campo, mas que bom que é em um momento bom do clube. É melhor entrar nessa situação do que entrar na situação que estava ano passado, em último na tabela. Vou procurar fazer meu papel.”

Em 2022, Fernando foi titular do Leão do Pici durante a arrancada do time no returno do Campeonato Brasileiro. Na época, se tornou um dos pilares e ajudou o Fortaleza a sair da lanterna da competição rumo à oitava colocação, que rendeu ao clube uma classificação para a fase preliminar da Libertadores da América.