Próximo rival do Fortaleza, Grêmio soma sete jogos sem vencer como visitante

A última vitória do time de Renato Gaúcho longe de seus domínios ocorreu no dia 1º de julho, em triunfo por 2 a 1 contra o Bahia-BA, pela 13ª rodada da Série A. Desde então, o clube não obteve outro resultado positivo.

O Fortaleza recebe o Grêmio-RS neste sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro . Contra o Leão, os gaúchos buscarão superar um ponto negativo no desempenho recente: são sete jogos sem vencer como visitantes, sendo três empates e quatro derrotas.

No recorte de sete embates, foram cinco compromissos pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. A equipe anotou sete gols e sofreu 12. Os empates foram com Bahia, Goiás-GO e Corinthians-SP. As derrotas vieram contra Vasco-RJ, Flamengo-RJ, Santos-SP e Bragantino-SP.

O Grêmio é o atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. São 13 vitórias, quatro empates e sete derrotas. O Fortaleza, com 38 pontos, está em oitavo lugar e busca se aproximar do G6, que dá vaga na Copa Libertadores.