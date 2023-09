Grêmio tem dois desfalques por suspensão e um retorno para enfrentar Fortaleza

A partida acontece neste sábado, 30, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O Grêmio enfrenta o Fortaleza neste sábado, 30, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com dois desfalques: o zagueiro Rodrigo Ely, pelo 3° cartão amarelo, e o volante Mathías Villasanti, expulso contra o Palmeiras, cumprirão suspensão automática. O lateral-esquerdo Cuiabano, lesionado, está fora da partida.

Os atletas deverão ser substituídos pelo zagueiro Walter Kannemann, que volta a ficar à disposição de Renato Gaúcho após cumprir suspensão. O treinador terá duas opções para substituir o paraguaio Villasanti na volância: Felipe Carballo, caso esteja recuperado de lesão e embarque com a delegação para a capital cearense, e Ronald.

Renato Gaúcho também pode ter o retorno do zagueiro Geromel. Se estiver 100% fisicamente, pode pintar no time titular, que deve ser escalado com: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel (Bruno Alves), Kannemann e Reinaldo; Carballo (Ronald), Pepê, Nathan e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez.