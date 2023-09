Gramado sintético do CT do Fortaleza deve ser usado também pelo time principal; entenda

As obras para a instalação do novo gramado no CT Ribamar Bezerra iniciarão nos próximos dias e têm previsão de entrega em até dois meses

O objetivo principal é que a categoria de base do clube utilize o campo, mas a tendência é que o time principal também usufrua do novo espaço, apurou o Esportes O POVO . A utilização seria em ocasiões pontuais, como preparação para enfrentar equipes que têm gramado sintético em seus estádios: Athletico, Palmeiras e Botafogo, por exemplo.

O Fortaleza anunciou, na última segunda-feira, 25, uma parceria com a Soccer Grass, empresa especializada em sistemas de gramados sintéticos e pisos esportivos. O acordo terá duração até dezembro de 2024 e visa a construção de um campo sintético no CT Ribamar Bezerra, localizado em Maracanaú.

Um dos pontos discutidos nas reuniões para fechar o acordo foi justamente esse. Isso porque a diretoria tricolor vê com bons olhos ter um campo artificial nas suas dependências. As obras para a instalação do novo gramado, inclusive, iniciarão nos próximos dias e têm previsão de entrega em até dois meses.

Soccer Grass: nova parceira do Fortaleza

Especializada na área, a Soccer Grass tem cases de sucesso com diversas marcas relevantes no futebol brasileiro. A empresa, inclusive, é responsável pela instalação total do gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Além disso, também já implementou campos na Granja Comary, CT da Seleção Brasileira, e no Instituto Neymar Jr.