Com promoção, Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

Os ingressos para o confronto entre Fortaleza e Grêmio começaram a ser vendidos na manhã desta quarta-feira, 27. As duas equipes entram em campo no sábado, às 16 horas, na Arena Castelão. Para a partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor fará promoção no valor dos ingressos para acompanhantes de sócio-torcedor.

As entradas custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridas de maneira física nas lojas Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço. Quem optar por comprar o ingresso de forma online deve acessar o site Leão Tickets. No dia do jogo, as vendas também serão realizadas nas bilheterias da Arena Castelão.

Os acompanhantes de associados do clube terão desconto nas entradas para o setor Superior Sul. Os ingressos, que custam R$ 100 (inteira) e R$50 (meia), serão comercializados pela metade do valor.