Sob chuva, torcedores do Fortaleza fecham rua e lotam bar no primeiro jogo da semifinal da Sula

O Esportes O POVO acompanhou os mais de 500 tricolores presentes no local. O pré-jogo foi marcado por música ao vivo, cânticos típicos de estádio, como “batismo tricolor”, e muita chuva. A neblina perdurou até o encerramento do 1º tempo, sem estragar a festa dos torcedores. O início do confronto ficou marcado também por oscilação dos telões localizados em parte da rua Padre Miguelino, fechada pelo estabelecimento para a transmissão do embate.

Torcedores do Fortaleza acompanharam o empate em 1 a 1 contra o Corinthians , pelo duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, no Sr. Petisco, bar localizado na rua Barão de Aratanha, no bairro de Fátima.

Com o início da partida e o bom momento do Tricolor do Pici, era notório a confiança presente no torcedor. O gol marcado por Zé Welison, aos 22 minutos do 1º tempo, trouxe, também, aflição. A euforia com o tento deu lugar a tensão e a revolta com a marcação - e a demora para revisar o lance - da falta em Fábio Santos vista pelo árbitro uruguaio Esteban Ostojich. No VAR, porém, validou e a torcida comemorou efusivamente.

A felicidade e a confiança do torcedor tricolor veio novamente abaixo, dando lugar a preocupação, após o gol de empate do Corinthians, aos 40 minutos da etapa inicial, marcado pelo atacante Yuri Alberto. Com a frustração, também veio a corneta a alguns atletas que participaram do lance, como o zagueiro Titi que não conseguiu travar o chute do camisa 9 corintiano.

Na etapa decisiva, Juan Pablo Vojvoda promoveu a entrada de Yago Pikachu na vaga do lesionado Marinho. O camisa 22, com suas finalizações de média-longa distância, trouxe novamente a confiança para o torcedor tricolor presente no Sr. Petisco. Alguns torcedores próximos, inclusive, tentaram prever o gol do ala-direito.

Os mais de três mil quilômetros que separam a capital cearense da paulista não impediram que o torcedor do Fortaleza tentasse, de alguma forma, guiar e incentivar o time, principalmente quando partia para o ataque, com gritos de “vai” e “vamo”.

As entradas de Calebe e Imanol Machuca nas vagas de Tomás Pochettino e Calebe deram ainda mais esperança de conquistar um resultado positivo na Neo Química Arena. Porém, com o passar do tempo, a impaciência tomou conta dos tricolores presentes, principalmente com o avanço corintiano no setor ofensivo e a falta de conectividade entre os setores do Fortaleza na partida.

"Foi um jogo importante fora de casa, Fortaleza dominou o jogo todo. Agora é decidir no Castelão, aqui quem manda é a gente. Creio que o Vojvoda já tem um esquema preparado. Estamos na final, pode acreditar", disse Brendo, empresário e torcedor tricolor.