Corinthians sofreu 104 finalizações em seis partidas na Sul-Americana; veja números

Adversário do Fortaleza nesta terça-feira, 26, o Corinthians sofreu 104 finalizações em seis partidas disputadas da Copa Sul-Americana. A partida, válida pelo duelo de ida da semifinal, será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo.

Participante da Sul-Americana após encerrar a participação na fase de grupo da Libertadores na 3ª colocação, o time de Vanderlei Luxemburgo eliminou Universitario-PER, Newll's old Boys-ARG e Estudiantes-ARG. No entanto, durante o mata-mata do torneio continental, o Corinthians flertou, algumas vezes, com a eliminação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O clube sofre, em média, 17 finalizações por jogo, sendo 6,5 na direção do gol. O duelo contra o Estudiantes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), evidenciou a fragilidade defensiva da equipe de Luxemburgo, com os argentinos arrematando 30 vezes na partida, parando na trave em quatro ocasiões. Naquele embate, por exemplo, o goleiro Cássio, do Timão, realizou 11 defesas. A classificação à semifinal veio nos pênaltis.