Fortaleza lança linha de camisa popular com preço de R$ 129,99; saiba detalhes

Nomeada de "POP", o projeto de linha popular do Leão foi iniciada em 2019 e tem como objetivo aumentar o acesso a artigos oficiais do clube para todos os públicos

Buscando dar sequência ao projeto de peças populares criado em 2019, o Fortaleza anunciou o lançamento da camisa “POP” baseada no uniforme número um de jogo da equipe na atual temporada. A vestimenta conta com parceria da Volt Sport, patrocinadora do clube, e teve o preço divulgado: R$ 129,99.

De acordo com a fornecedora, a camisa é semelhante a utilizada pelos atletas durante as partidas disputadas pelo Leão, mas conta com alterações no tecido e em propriedades técnicas. O objetivo do lançamento, segundo o Fortaleza e a Volt Sport, é aumentar o acesso a artigos oficiais do clube para todos os públicos. A versão de 2023 está disponível nas lojas oficiais do Tricolor, físicas e online.