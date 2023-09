Garotinho do "É o Laion" visita sede do Fortaleza e ganha autógrafos de jogadores

Bernardo também recebeu o convite de Caio Alexandre para adentrar no campo no próximo jogo do Leão

Torcedor do Fortaleza, Bernardo viralizou nas redes sociais na última semana quando, na entrada de Fortaleza x Corinthians, gesticulou com a boca o bordão "É o Laion". Graças a fama repentina na internet, o jovem tricolor teve a oportunidade nesta sexta-feira, 22, de conhecer as dependências do clube, conversar com jogadores e ganhar camisa do seu jogador favorito, Thiago Galhardo.

Bernardo também recebeu o convite de Caio Alexandre para adentrar no campo no próximo jogo do Leão. O Tricolor do Pici volta a entrar em campo na Arena Castelão no sábado seguinte, 30, quando enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão.

